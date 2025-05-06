Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.
В результате удара погиб 29-летний мужчина, который получил смертельные термические ожоги из-за повреждения линии электропередач. Еще один 19-летний парень — пострадал из-за отравления продуктами горения. Его госпитализировали в больницу.
Полный перечень разрушений и повреждений еще устанавливается.
Как сообщала “Одесская жизнь”, около 22:00 в Одессе и Одесской области прозвучал сигнал воздушной тревоги, после чего раздалось несколько взрывов. Мониторинговые телеграм-каналы сообщали о приближении к Одесскому району около 20 вражеских дронов. Также мы сообщали, что Одещину атаковали новым типом дронов с искусственным интеллектом.