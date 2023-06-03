На одесском пляже «Отрада» разлили горючее (видеофакт)

Всемирный день без табака: как одесситы относятся к курению в общественных местах? (видео) Ежегодно 31 мая по инициативе ВОЗ отмечают Всемирный день без табака, чтобы привлечь внимание к проблемам, связанным с курением. «Одесская жизнь» поинтересовалась у прохожих, курят они или нет, как относятся к закону о запрете курения в общественных местах и делают ли замечания тем, кто курит рядом с ними. ПОДРОБНЕЕ

Дети без детства: как они пережили год в Украине, Европе и в оккупации На наших детей и внуков обрушилась война. Она длится уже больше года. Для нашей детворы этот год наполнен воздушными тревогами и блекаутами, вынужденными переездами и занятиями в «пунктах незламностi», запретом любимого моря и страхом за своих близких. «Счастливое» детство стало для наших детей временем испытаний. ПОДРОБНЕЕ