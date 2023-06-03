На одесском пляже «Отрада» разлили горючее (видеофакт)

Сегодня, в субботу, 3 июня 2023 года, одесситы заметили, что на на пляже «Отрада» прямо возле берега разлито горючее.
Снятое на месте видео опубликовали ряд городских Телеграм-каналов.
Как отмечает автор видео, сейчас на пляже наблюдается резкий неприятный запах «не то топлива, не то керосина».
Подробности произошедшего пока неизвестны.
Напомним, ранее разлив нефтепродуктов обнаружили в Сухом лимане в Черноморске.
Еще больше говостей об одесских пляжах:
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Фото иллюстративное