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Какие пляжи планируют открыть в Одессе: результаты проверки (фото, видео)

Какие пляжи планируют открыть в Одессе: результаты проверки (фото, видео)

Одесские пляжи, которые планируют открыть для отдыха в этом году, проверили на чистоту и соответствие экологическим нормам. Об этом сообщил глава постоянной депутатской комиссии по вопросам экологии, предотвращение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, связи и информационных технологий Одесского городского совета Михаил Карпенчук.

По словам Михаила Карпенчука, в этом году откроют несколько городских пляжей, на которых есть техническая возможность установить оборудование, которое будет защищать побережье от морских мин.

пляжи

Члены комиссии вместе с представителями исполнительного комитета, а также специалистами нескольких управлений и департаментов мэрии, связанных с экологией и пляжами, взяли пробы морской воды и измерили воздух и песок, чтобы выяснить состояние загрязнения и соответствие экологическим нормам.

пляжи

По результатам исследований песка на пляжах: «Аркадия», «10 станция Большого Фонтана», «13 станция Большого Фонтана» выяснили, что дозы гамма-излучения не превышают допустимые уровни, установленные нормами радиационной безопасности Украины. Не выявили превышение норм предельно допустимой концентрации. Полный список пляжей, которые будут открыты для купания в этом году, будут опубликованы позже.

Напомним, что медики считают, что открытие одесских пляжей – преждевременная затея.

Ранее замглавы Одесской областной военной администрации Роман Григоришин заявил, что пляжи в Одессе могут открыть для отдыхающих уже в июне. Соответствующие указы уже разрабатывается администрацией области с военными.

Фото и видео: Михаил Карпенчук

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Редакция ПРОФИЛЬ

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