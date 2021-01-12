Новости Одессы и Одесской области

Расходы на трансплантацию в Украине вырастут в 4 раза

Расходы на трансплантацию в Украине вырастут в 4 раза

В этом году расходы на трансплантацию органов и тканей в бюджете Украины увеличили более чем в четыре раза – до 502 млн грн.
Об этом сообщили накануне в пресс-службе Министерства здравоохранения.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

«В 2021 году для реализации пилотного проекта по трансплантации мы значительно увеличили расходы из бюджета – до 502 млн грн», – заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Он также отметил, что в 2019 году эта сумма составляла 112 млн грн.

Сейчас Минздрав разрабатывает механизм работы трансплантации в Украине и проводит подробную калькуляцию расходов, чтобы уже в ближайшее время трансплантация стала совершенно обычным видом медицинской помощи, которую украинцы могут получать в своей стране, добавил чиновник.

По словам Степанова, пилотный проект Минздрава по развитию трансплантации в Украине предусматривает изменение финансового механизма по проведению операций по трансплантации. Сейчас ведомство заключает договоры с учреждениями здравоохранения и покрывает все расходы за каждую проведенную трансплантацию. Также тарифы предусматривают возможность улучшения материально-технической базы учреждений здравоохранения.

В этом году в Украине планируется провести не менее 250 пересадок жизненно важных органов, а также создать пакет медицинских услуг по посттрансплантационному сопровождению в рамках программы медицинских гарантий.

Кроме того, в течение этого года в стране запустят единое аэромедицинское пространство. На первом этапе будут организовывать аэромедицинскую эвакуацию во Львовской и Киевской областях и внедрять воздушную транспортировку для реципиентов донорских органов.

Отметим, ежегодно в Украине около 5 тыс. пациентам необходима пересадка органов или тканей. В 2020 году Минздрав удвоил количество медицинских учреждений, которые могут делать трансплантацию. В их число вошли 38 учреждений здравоохранения и научно-исследовательских учреждений.

В итоге в минувшем году в Украине провели 8 пересадок сердца, 19 – печени, 91 – почки и 138 – костного мозга (для сравнения: в 2019 сделали 71 трансплантацию почек, 6 – печени и только одну – сердца).

Напомним, с 1 января 2021 года в Украине запустили Единую государственную информационную систему по трансплантации органов и тканей.

Еще по теме: Сердце женщины-донора из Львова будет биться в груди 45-летнего одессита (фото).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить