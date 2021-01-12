Расходы на трансплантацию в Украине вырастут в 4 раза

В этом году расходы на трансплантацию органов и тканей в бюджете Украины увеличили более чем в четыре раза – до 502 млн грн. Об этом сообщили накануне в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«В 2021 году для реализации пилотного проекта по трансплантации мы значительно увеличили расходы из бюджета – до 502 млн грн», – заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Он также отметил, что в 2019 году эта сумма составляла 112 млн грн.

Сейчас Минздрав разрабатывает механизм работы трансплантации в Украине и проводит подробную калькуляцию расходов, чтобы уже в ближайшее время трансплантация стала совершенно обычным видом медицинской помощи, которую украинцы могут получать в своей стране, добавил чиновник.

По словам Степанова, пилотный проект Минздрава по развитию трансплантации в Украине предусматривает изменение финансового механизма по проведению операций по трансплантации. Сейчас ведомство заключает договоры с учреждениями здравоохранения и покрывает все расходы за каждую проведенную трансплантацию. Также тарифы предусматривают возможность улучшения материально-технической базы учреждений здравоохранения.

В этом году в Украине планируется провести не менее 250 пересадок жизненно важных органов, а также создать пакет медицинских услуг по посттрансплантационному сопровождению в рамках программы медицинских гарантий.

Кроме того, в течение этого года в стране запустят единое аэромедицинское пространство. На первом этапе будут организовывать аэромедицинскую эвакуацию во Львовской и Киевской областях и внедрять воздушную транспортировку для реципиентов донорских органов.

Отметим, ежегодно в Украине около 5 тыс. пациентам необходима пересадка органов или тканей. В 2020 году Минздрав удвоил количество медицинских учреждений, которые могут делать трансплантацию. В их число вошли 38 учреждений здравоохранения и научно-исследовательских учреждений.

В итоге в минувшем году в Украине провели 8 пересадок сердца, 19 – печени, 91 – почки и 138 – костного мозга (для сравнения: в 2019 сделали 71 трансплантацию почек, 6 – печени и только одну – сердца).

Напомним, с 1 января 2021 года в Украине запустили Единую государственную информационную систему по трансплантации органов и тканей.

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