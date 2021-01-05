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Сердце женщины-донора из Львова будет биться в груди 45-летнего одессита (фото)

Сердце женщины-донора из Львова будет биться в груди 45-летнего одессита (фото)

В Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова скончалась от кровоизлияния 47-летняя женщина. А далее произошла удивительная и очень трогательная история: умершая стала донором сразу для четырех человек. А ее сердце теперь будет биться в груди 45-летнего одессита.

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Медики львовской больницы скорой помощи, где произошла эта история, выстроились

в цепь памяти и уважения, чтобы проводить в последний путь женщину-донора. Об этом рассказала на своей странице в Facebook киевлянка Ирина Заславец, основатель «Всеукраинской платформы донорства».

После констатации смерти львовянки врачом, ее мама, брат и сын дали согласие на донорство.

Органы донора пошли для спасения жизней сразу четырех реципиентов: 45-летнему одесситу досталось сердце, 47-летнему мужчине и 35-летней женщине из Тернопольской области – почки, а печень – 39-летней пациентке из Житомира.

Все операции проводились одновременно – в разных операционных, и все они прошли успешно. Как рассказывает Ирина, львовским медикам помогали хирурги из столицы — из Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова и Института сердца министерства здравоохранения Украины.

«Это был исторический для Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова день. Впервые в Украине в одном медучреждении пересаживали сердце, почки и печень… Сердце забирают первым, потом почки и печень. Она огромна – самый большой орган в теле человека. Пересаживать ее сложнее… Утром все четверо пришли в себя. Начался первый день их новой жизни», – рассказывает Ирина Заславец.

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Напомним, в Украине с 1 января запустили Единую государственную информационную систему по трансплантации органов и тканей.

Фото: Facebook Ирины Заславец

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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