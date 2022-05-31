Рашисты закрепляются на Змеином: враг сможет оттуда обстреливать Одесскую область

Пока российские военные устанавливают ПВО на острове Змеиный. Но также пытаются обустроить ударные позиции, чтобы атаковать юг Одесской области.

О том, что российские военные готовятся защищать свои корабли от поражений украинским вооружением, а также планируют добраться до юга Одесчины, рассказала начальница пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

«Сейчас враг пытается там укрепиться и осознает, что мы получаем новое оборудование и вооружение для уничтожения дальних морских целей. Они устанавливают там системы ПВО, которыми будут пытаться защитить свои корабли от поражений нашими «Гарпунами». Поэтому они пытаются также обустроить и атакующие позиции». Со Змеиного им будет лучше добраться до юга Одесчины», — отметила Наталья Гуменюк.

Отметим, что помимо базы для подготовки высадки десанта, враг может поставить на Змеиный реактивные системы залпового огня «Смерч». Их дальность стрельбы – до 70 км, что позволит противнику доставать до побережья Одесской области.

Впрочем, у вражеских позиций на Змеином есть и обратная сторона. Если Украина получит от партнеров системы огня с аналогичной дальностью стрельбы, ВСУ смогут буквально стереть оккупантов с поверхности Змеиного.

Ранее украинские военные также успешно атаковали точечно вражеские позиции на острове с помощью беспилотников «Байрактар» и потопили в его окресностях несколько катеров и уничтожили вертолет с десантом.

Компания Maxar Technologies обнародовала снимки острова, на них можно увидеть около 15 транспортных средств, а у берегов Змеиного много маленьких катеров.