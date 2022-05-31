Новости Одессы и Одесской области

Рашисты закрепляются на Змеином: враг сможет оттуда обстреливать Одесскую область

Рашисты закрепляются на Змеином: враг сможет оттуда обстреливать Одесскую область

Пока российские военные устанавливают ПВО на острове Змеиный. Но также пытаются обустроить ударные позиции, чтобы атаковать юг Одесской области.

О том, что российские военные готовятся защищать свои корабли от поражений украинским вооружением, а также планируют добраться до юга Одесчины, рассказала начальница пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

«Сейчас враг пытается там укрепиться и осознает, что мы получаем новое оборудование и вооружение для уничтожения дальних морских целей. Они устанавливают там системы ПВО, которыми будут пытаться защитить свои корабли от поражений нашими «Гарпунами». Поэтому они пытаются также обустроить и атакующие позиции». Со Змеиного им будет лучше добраться до юга Одесчины», — отметила Наталья Гуменюк.

Отметим, что помимо базы для подготовки высадки десанта, враг может поставить на Змеиный реактивные системы залпового огня «Смерч». Их дальность стрельбы – до 70 км, что позволит противнику доставать до побережья Одесской области.

Впрочем, у вражеских позиций на Змеином есть и обратная сторона. Если Украина получит от партнеров системы огня с аналогичной дальностью стрельбы, ВСУ смогут буквально стереть оккупантов с поверхности Змеиного.

Ранее украинские военные также успешно атаковали точечно вражеские позиции на острове с помощью беспилотников «Байрактар» и потопили в его окресностях несколько катеров и уничтожили вертолет с десантом.

Компания Maxar Technologies обнародовала снимки острова, на них можно увидеть около 15 транспортных средств, а у берегов Змеиного много маленьких катеров.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить