Российские войска со Змеиного сотрет «палец Бога»

В ближайшие недели ожидаются поставки в Украину американский ракетных систем залпового огня MLRS и HIMARS. Дальность из огня – до 70 км. Этого достаточно, чтобы наносить удары по российским войскам на острове Змеиный.

О скорых поставках американских РСЗО пишут американские издания Politico и WSJ.

Намекал на скорое появление у украинских военных нового мощного оружия и спикер Одесской областной администрации Сергей Братчук. В своем видеообращении он заявил, что остров Змеиный был и останется территорией Одесской области Украины.

И в условиях войны с россией на нем либо будут украинские войска, либо не будет никого. И буквально стереть с поверхности Змеиного российских оккупантов нам поможет «палец Бога» — так на Западе называют системы MLRS и HIMARS за их способность наносить мощные огневые удары по площадям.

Что касается нынешней ситуации со Змеиным, сейчас оккупанты пытаются закрепиться на острове. На последних спутниковых снимках видно, что на острове находятся до 14 единиц техники. В окрестностях Змеиного находятся баржа с плавучим краном и десантный катер типа «Серна».

По информации Оперативного командования «Юг», с их помощью оккупанты планирую поднять со дна потопленный ВСУ катер типа «Раптор», с целью доставить его на базу в Крым для ремонта.

Но уже в ближайшее время ситуация у российских оккупационных войск может сильно ухудшиться. Помимо РСЗО в ближайшее время украинские войска в районе Одессы получат противокорабельные ракеты «Гарпун». Таким образом на поверхности Змеиного врагу будут уничтожать MLRS и HIMARS, а суда черноморского флота в его окрестностях – «Гарпуны».

Ранее мы рассказывали, что в рамках военной помощи от западных стран Украина получит противокорабельные ракеты «Гарпун» («Harpoon»). Их появление у ВСУ должно значительно укрепить морскую оборону. По словам Сергея Братчука, наша страна получит столько ракет, что их хватит для уничтожения всего российского черноморского флота.