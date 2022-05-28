Рашисты стали меньше обстреливать Одессу – глава военной администрации (видео)

Сегодняшний субботний день, 28 мая 2022 года, к счастью, прошел в Одессе и Одесской области спокойно и без вражеских обстрелов. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Как отметил глава ОВА, на четвертый месяц войны, благодаря усилиям наших Вооруженных сил рашисты стали обстреливать Одесчину намного меньше.

«Но стоит помнить, что война не закончилась, и опасность еще очень большая», – добавил Марченко.

По его словам, враг не смог осуществить свой план скорой победы над Украиной и поэтому прибегнул к более коварной тактике: у нас война идет в информационном пространстве. И сейчас мы, как никогда должны мыслить критично, чтобы не пасть жертвами этой войны.

Кроме того, отмечает глава ОВА, рашистские оккупанты, будучи не в силах одолеть нас на поле боя, пытаются влиять на наших западных партнеров, создав продовольственный кризис и пытаясь обвинить в этом Украину.

«Поэтому призываю вас не позволять врагу сделать вас орудием своей информационной войны», – говорит Марченко.

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Фото Генштаба ВСУ