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Россия хочет использовать гражданские суда как щит для атаки на Украину

Россия хочет использовать гражданские суда как щит для атаки на Украину

Сейчас многие страны призывают россию разблокировать украинские черноморские порты, в которых стоят суда с продовольствием и так предотвратить назревающий голод в некоторых регионах мира.

Мир требует от россии деблокады одесских портов

Известно, что переговоры о «зеленом коридоре» ведет сейчас Турция, предоставить его для гражданских судов призвал три дня назад Китай.

Реакция россии на эти усилия и призывы других стран как обычно лживая и лицемерная. В рф заявляют, что они каждый день открывают такие «коридоры» для «свободного» прохода судов, только Украина сама их не пропускает – угрожает обстрелами и минирует акваторию.

Рашисты врут и хотят прикрыться гражданскими судами

При этом в Оперативном командовании «Юг» заявили, что открытие рашистами в Черном море якобы гуманитарных коридоров к украинским портам можно оценивать как попытку приблизиться военным кораблям к территории Украины.

Военные РФ могут использовать гражданские суда в качестве защиты от украинских средств поражения. Также не решен вопрос минирования акватории Черного моря.

погрузка зерна на судно

Из-за действий россии миллионам людей грозит голод

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи в аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia отметил, что чем быстрее Россия разблокирует украинские морские порты, тем скорее остановится развертывание продовольственного кризиса в мире.

По словам президента, в настоящее время в украинских хранилищах находятся 22 миллиона тонн зерновых. Поэтому в мире начали расти цены на продовольствие.

«Голод не приходит сам. Вместе с ним всегда идет также и политический хаос, который еще больше усугубляет ситуацию, разрушает социальную жизнь и создает еще более опасные условия для обычных людей», — добавил Зеленский.

перевалка зерна

Напомним, что директор Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли заявил о том, что если порты большой Одессы не разблокировать, то есть угроза голода для 44 миллионов людей в разных странах мира.

Руководитель МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее предложил провести международную военно-морскую операцию для того, чтобы обеспечить вывоз украинского зерна из порта Одессы, который сейчас заблокирован рашистами.

В прессе даже появлялась информация, что Великобритания готова ввести в Черное море свой флот для обеспечения «зеленого коридора» для судов с продовольствием.

Но в последующем от таких намерения эта страна отказалась.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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