Россия хочет использовать гражданские суда как щит для атаки на Украину

Сейчас многие страны призывают россию разблокировать украинские черноморские порты, в которых стоят суда с продовольствием и так предотвратить назревающий голод в некоторых регионах мира.

Мир требует от россии деблокады одесских портов

Известно, что переговоры о «зеленом коридоре» ведет сейчас Турция, предоставить его для гражданских судов призвал три дня назад Китай.

Реакция россии на эти усилия и призывы других стран как обычно лживая и лицемерная. В рф заявляют, что они каждый день открывают такие «коридоры» для «свободного» прохода судов, только Украина сама их не пропускает – угрожает обстрелами и минирует акваторию.

Рашисты врут и хотят прикрыться гражданскими судами

При этом в Оперативном командовании «Юг» заявили, что открытие рашистами в Черном море якобы гуманитарных коридоров к украинским портам можно оценивать как попытку приблизиться военным кораблям к территории Украины.

Военные РФ могут использовать гражданские суда в качестве защиты от украинских средств поражения. Также не решен вопрос минирования акватории Черного моря.

Из-за действий россии миллионам людей грозит голод

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи в аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia отметил, что чем быстрее Россия разблокирует украинские морские порты, тем скорее остановится развертывание продовольственного кризиса в мире.

По словам президента, в настоящее время в украинских хранилищах находятся 22 миллиона тонн зерновых. Поэтому в мире начали расти цены на продовольствие.

«Голод не приходит сам. Вместе с ним всегда идет также и политический хаос, который еще больше усугубляет ситуацию, разрушает социальную жизнь и создает еще более опасные условия для обычных людей», — добавил Зеленский.

Напомним, что директор Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли заявил о том, что если порты большой Одессы не разблокировать, то есть угроза голода для 44 миллионов людей в разных странах мира.

Руководитель МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее предложил провести международную военно-морскую операцию для того, чтобы обеспечить вывоз украинского зерна из порта Одессы, который сейчас заблокирован рашистами.

В прессе даже появлялась информация, что Великобритания готова ввести в Черное море свой флот для обеспечения «зеленого коридора» для судов с продовольствием.

Но в последующем от таких намерения эта страна отказалась.