По Одесской области нанесен повторный ракетный удар

Сегодня, 16 мая, рашисты попытались второй раз обстрелять Одесский регион ракетами. На это раз ракета была сбита силами ПВО.

Об том сообщило воздушное командование «ЮГ»

По информации военных, 16 мая, в полдень, воинами воздушного командования «Юг» была обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа «Х», выпущенная истребителем российских оккупантов в направлении города Одессы.

Одесситов и жителей области в очередной раз призывают соблюдать нормы безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

Напомним, что сегодня утром, 16 мая, Одесская область уже подвергалась ракетной атаке. Была разрушена база отдыха, повреждены прилегающие дома. Возникло несколько пожаров. Было ранено четыре человека, один из них – ребенок, получил тяжелое ранение.

«Одесская Жизнь» уже показывала последствия этого бессмысленного и безжалостного удара рашистов.