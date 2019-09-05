Расцветали яблони и вишни: на одесском Фонтане в сентябре наступила весна

Обманувшись теплым началом осени, плодовые деревья в городе покрылись белыми соцветиями.

Так, весна заглянула в частный сектор на Большом Фонтане. Там цветут яблони и вишни.

Об этом пишет УСИ.

Явление это, хоть и принято считать аномальным, совсем не редкость, говорят ботаники. Особенно в наших краях, где осенняя жара — обычное дело.

Комфортнее всего цвести деревьям в период, когда наступает резкий спад после высоких температур. Как раз такая смена погоды в эти дни произошла в Одессе.

Для плодовых деревьев этот сбой грозит тем, что в следующем сезоне они могут не зацвести. А по народным приметам, повторное цветение сулит теплую сухую осень.

Фото: УСИ

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