Жара не сдается: под Одессой осенью распустилась сирень (фото)

Похоже, жара, которая не отступила с приходом осени, ввела в заблуждение растения в Одесской области. Так, в городе Арциз местные жители засняли буйно цветущую сирень.

Об этом сообщает topor.od.ua.

Кусты с пышными гроздьями заметили сразу в двух местах. Так, на улице Пушкина зацвела сирень белого цвета, а на Карла Маркса — фиолетовая.

Зрелище тем более удивительное, что листья на кустах уже успели практически полностью высохнуть.

Специалисты отмечают, что повторно растения зацвели, так как для этого сейчас комфортная погода. Кусты, по их словам, перепутали теплую осень с весной. Растениям, говорят садоводы, это ничем не грозит.

Фото: topor.od.ua