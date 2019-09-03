fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Жара не сдается: под Одессой осенью распустилась сирень (фото)

Жара не сдается: под Одессой осенью распустилась сирень (фото)

Похоже, жара, которая не отступила с приходом осени, ввела в заблуждение растения в Одесской области. Так, в городе Арциз местные жители засняли буйно цветущую сирень.

Об этом сообщает topor.od.ua.

Кусты с пышными гроздьями заметили сразу в двух местах. Так, на улице Пушкина зацвела сирень белого цвета, а на Карла Маркса — фиолетовая.

Зрелище тем более удивительное, что листья на кустах уже успели практически полностью высохнуть.

Специалисты отмечают, что повторно растения зацвели, так как для этого сейчас комфортная погода. Кусты, по их словам, перепутали теплую осень с весной. Растениям, говорят садоводы, это ничем не грозит.

Фото: topor.od.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить