Ракетный удар по Одессе: как выглядит одна из квартир после обстрела (видео)

В сети появилось видео, снятое в одной из одесских квартир в жилкомплексе «Тирас», пострадавшем от ракетного удара в субботу, 23 апреля. Это видео опубликовал Телеграм-канал «Думская».

Как представлено на видео, после удара ракетой рашистов от квартиры практически ничего не осталось. Удручающее зрелище!

«Так «русский мир» пришел спасать нас»,

– комментирует за кадром автор видео.

Напомним, в субботу, 23 апреля 2022 года, Одесса подверглась массированному ракетному обстрелу. Рашисты выпустили на город 8 ракет. После попадания одной из них загорелся высотный дом в ЖК «Тирас» на Таирова.

Также стало известно, что ракеты по Одессе запустили с самолетов над Каспием: их наводили беспилотники.

По данным ГСЧС, погибли 7 человек, в том числе 3-месячный ребенок, еще один человек числится пропавшим без вести. Порядка двух десятков человек были ранены.

В среду, 27 апреля, одесситы простились с тремя погибшими – трехмесячной Кирой, ее мамой Валерией Глодан и ее бабушкой Людмилой Явкиной.

Фото: скриншот с видео