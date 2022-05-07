Ракетный удар по Одессе 7 мая: есть ли пострадавшие? (видео)

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко рассказал о последствиях сегодняшней ракетной атаки в Одессе. Соответствующее видеообращение опубликовано на Facebook-странице ОВА.

По словам Марченко, ракетный удар был нанесен по мждународному аэропорту «Одесса» и «одному из районов области». Повреждены взлетно-посадочная полоса аэропорта и объект инфраструктуры.

Пострадавших, к счастью, нет.

Также Марченко рассказал, что сегодня утром в районе острова Змеиный ударный беспилотный комплекс «Байрактар» поразил вражеский десантный катер типа «Серна» и два зенитных ракетный комплекса «Тор».

Как сообщалось, сегодня днем, 7 мая 2022 года,Одесса подверглась масштабному ракетному обстрелу.

Всего рашисты выпустили по Одессе 6 крылатых ракет, из которых 4 попали в промышленное предприятие и 2 – в аэропорт.

Ранее, утром этого же дня, 4 российских ракеты упали в районе инфраструктурных объектов в Одесской области.