Новости Одессы и Одесской области

Рашисты выпустили по Одессе 6 ракет: пострадали предприятие и аэропорт

Днем 7 мая по Одессе было выпущено 6 крылатых ракет. 4 попали в промышленное предприятие и 2 в аэропорт.

Подробности ракетного удара рассказала начальница пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, войска рф нанесли по Одессе удар шестью ракетами с помощью стратегической авиации.

В результате попадания 4 ракет повреждено гражданское предприятие по производству мебели  в жилом районе. После удара вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. Информация о раненых уточняется.

Также две ракеты попали в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу Одесского аэропорта и привод управления полетами.

Отметим, что во множестве прилегающих жилых домов ударной волной выбиты стекла, фасады домов изувечены обломками.

На местах попадания работают спасатели, взрывотехники и следственно-оперативные группы.

Пожар на площади около 900 кв.м ликвидирован. Продолжается разбор завалов.

Привлечены более 60 спасателей.

Пострадавших пока нет. Информация уточняется.

За сегодня это уже второй ракетный удар по Одесскому региону. Утром 4 российских ракеты упали в районе инфраструктурных объектов в Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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