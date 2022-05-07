Одессу обстреляли ракетами: над городом столбы дыма

Днем 7 мая Одесса подверглась масштабному ракетному обстрелу. ПВО активно противодействовало противнику, но есть и прилеты. Над городом поднимается несколько столбов черного дыма.

Официальной информации пока нет, но судя по источникам дыма, часть ракет достигли земли. Очевидцы сообщают о звуках сирен, по городу движется много пожарных машин и карет скорой помощи.

О местах попаданий, как и о жертвах с разрушениями, еще не сообщалось.

За сегодня это уже второй ракетный удар по Одесскому региону. Утром 4 российских ракеты упали в районе инфраструктурных объектов в Одесской области.

Также утром над Одессой был сбит разведывательный беспилотник врага «Форпост».

«Одесская Жизнь» продолжает следить за ситуацией и ждать официальной информации.