Рашисты ударили по Одесчине 4 ракетами – повреждена инфраструктура

Война в Украине, день 73-й: взорванный склад с боеприпасами и 14 сбитых беспилотников Сегодня, в субботу, 7 мая 2022 года, начались семьдесят третьи сутки с нала российского вторжения в Украину и героического противостояния украинского народа путинским нацистам.

О ситуации на фронтах сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. ПОДРОБНЕЕ

Отставить слезы: во Всемирном клубе одесситов открылась выставка военной карикатуры Ротари-клуб “Одесса-Ришелье” совместно со Всемирным клубом одесситов, Клубом одесских карикатуристов и Гильдией собкоров Одессы объявили конкурс карикатур на тему “Русский военный корабль, иди нах@й”, участие в котором приняли художники со всего мира. ПОДРОБНЕЕ