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Рашисты ударили по Одесчине 4 ракетами – повреждена инфраструктура

Рашисты ударили по Одесчине 4 ракетами – повреждена инфраструктура

Сегодня утром, в субботу, 7 мая 2022 года, Одесская область пережила очередную ракетную атаку русских фашистов. Удар был нанесен четырьмя крылатыми ракетами.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области со ссылкой на данные Оперативного командования «Юг».

«По Одесщине нанесен ракетный удар 4 крылатыми ракетами с применением стратегической авиации»,

– говорится в сообщении командования.

Как стало известно, пострадавших нет, но повреждена инфраструктура.

Данную информацию подтвердил и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Подробности станут известны позже.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодняшнее утро выдалось в Одессе неспокойным: многих горожан обеспокоили проносящиеся низко над городом реактивные истребители.

Кроме того, в Одесском регионе был сбит российский беспилотник «Форпост».

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Фото с Телеграм-канала Патрульной полиции Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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