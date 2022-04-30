Ракетный удар по Одессе 30 апреля: есть ли пострадавшие? (видео)

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко прокомментировал сегодняшний ракетный удар по Одессе. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

По словам Марченко, сегодня враг нанес по Одессе ракетный удар с территории временно оккупированного Крыма береговым ракетным комплексом «Бастион». В результате была разрушена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.

Человеческих жертв, к счастью, нет.

Также глава ОВА напомнил, что в области идет контрдиверсионная работа, цель которой – обеспечить максимальную безопасности жителей области на время длительного комендантского часа.

Как сообщала «Одесская жизнь» вечером субботы, 30 апреля 2022 года, Одесса подверглась очередной ракетной атаке.

По данным Минобороны Украины, россия сосредоточила в Черном море около 20 ракет типа «Калибр». В этой связи угроза ракетного удара по Одесчине остается достаточно высокой.