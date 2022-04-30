Ракетная атака по Одессе: повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта

В результате ракетной атаки по Одессе вечером субботы 30 апреля 2022 года, повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«В результате ракетной атаки по Одесщине повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно»,

– говорится в сообщении.

При этом в Оперативном командовании напоминают, что «распространение информации о боевых действиях согласуется с военным командованием и имеет временные ограничения».

Напомним, сегодня вечером, 30 апреля, Одесса в очередной раз подверглась ракетной атаке рашистов.

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