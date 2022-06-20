Утром над Одессой прогремел мощный взрыв – был «прилет»?

Российские агрессоры не оставляют в покое Одесскую область и продолжают атаковать регион крылатыми ракетами. Одну из таких сбили утром понедельника, 20 июня, в небе над Одессой. Это и послужило причиной мощного взрыва, напугавшего горожан и первоначально решивших, что это очередной «прилет».

По официальной информации Оперативного командования «Юг», враг атаковал Одесчину из берегового ракетного комплекса в оккупированном Крыму.

«Ночью была попытка ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром – по самой Одессе»,

– отмечают в военном командовании.

Но в обоих случаях черным замыслам рашистов помешали наши силы противовоздушной обороны – обе ракеты были уничтожены в воздухе (многие одесситы после взрыва видели в небе белое облако).

Между тем, опасность нанесения новых ракетных ударов еще очень высока: по данным Одесской областной военной администрации, враг держит в Черном море в готовности к нанесению ракетных ударов пять носителей ракет, а также наращивает количество средств огневого поражения в западной части Крыма.

Напомним, ночью 19 июня рашисты выпустили по Одесскому региону две сверхзвуковые крылатые ракеты. Обе были сбиты силами противовоздушной обороны.

Фото Суспiльне Одеса