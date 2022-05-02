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В небе под Одессой сбили беспилотник – искал объекты для ракетных ударов

В небе под Одессой сбили беспилотник – искал объекты для ракетных ударов

Сегодня днем, 2 мая 2022 года, над Одессой наши силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Одесса. Уничтожен вражеский беспилотник. Спасибо силам ПВО!»,

– написал Братчук в своем Телеграм-канале.

Данную информацию подтвердили и в оперативном командовании «Юг».

«Враг продолжает попытки обнаружения объектов для максимально разрушительных и ощутимых ударов по Одессе и области. Над морем зафиксирована работа БПЛА (беспилотного летательного аппарата – ред.), который был уничтожен силами ПВО, не добравшись до города»,

– говорится в сообщении.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня утром украинский беспилотник «Байрактар» уничтожил два российских катера типа «Раптор» в районе острова Змеиный.

Также стало известно, что 2 мая российские агрессоры нанесли уже третий по счету ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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