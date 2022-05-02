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Российская ракета в Одессе попала в религиозное сооружение: есть погибшие

Российская ракета в Одессе попала в религиозное сооружение: есть погибшие

2 мая российские фашисты совершили очередное военное преступление в Одессе. Ракетный удар пришелся по религиозному сооружению. Там есть погибшие и раненные.

Об этом сообщил начальник Областной одесской военной администрации Максим Марченко.

Сегодня враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы.

К сожалению, погибшие и раненые.

«Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле!» – сказал Начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что среди жертв есть дети:

По предварительным данным, погиб 13-летний ребенок и 17-летняя девушка тяжело ранена. Также есть погибшие.

Ублюдки! Каждый будет отвечать, суки.

— написал он в своем телеграм-канале

Ранее сообщалось, что вечером, 2 мая 2022 года, путинские нацисты нанесли очередной ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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