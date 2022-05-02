По Одессе снова ударили ракетами – над городом дым, повреждено религиозное сооружение

Сегодня вечером, 2 мая 2022 года, путинские нацисты нанесли очередной ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одессе.

Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», по Одесщине нанесен очередной ракетный удар.

Есть попадание в объекты городской инфраструктуры Одессы, в частности повреждено одно из религиозных сооружений.

Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщают очевидцы, около семи часов вечера, прозвучали несколько мощных взрывов, в частности, в районе Таирова.

Также одесситы заметили над городом облако дыма.

Судя по всему, на месте «прилета» случился пожар, так как были замечены несколько проезжающих пожарных машин.

«Сообщают, что было 2-3 взрыва. Попали по инфраструктурному всем известному объекту»,

– пишет Телеграм-канал «Одесса Info».

Пока место, куда попала ракета, не называется.

Как и утром, во время первого удара, система предупреждения и объявления тревоги не успела среагировать. Сигнал раздался уже после прилета.

Похоже, что и в этот раз российские фашисты использовали наземный комплекс «Бастион» в оккупированном Крыму. Он использует сверхзвуковые ракеты, на которые система оповещения не всегда успевает среагировать.

Но, отметим, что официальной информации по поводу случившего на данный момент еще нет.

«Одесская жизнь» следит за ситуацией и будет информировать своих читателей при первой же возможности.