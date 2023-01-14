Ракетный удар по Днепру: число погибших растет

В результате ракетного удара русских террористов по жилой многоэтажке в Днепре погибли 12 человек, в том числе 15-летняя девочка-подросток. Выросло и число раненых.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.

«Уже 9 погибших, среди них 15-летняя девушка… И 64 раненых – 59 госпитализированы, остальные лечатся дома.

Российская ракета принесла горе в десятки днепровских семей.

Время расплаты придет»,

– написал глава ОВА.

Позже он добавил: «Погибших уже 12».

Напомним, субботним днем, 14 января, рашисты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В Днепре одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом. В результате удара один из подъездов буквально «сложился». Под завалами остались множество жильцов, так как в выходной и праздничный день многие находились дома.

Ранее сообщалось о 5 погибших и 39 раненых. Среди пострадавших – 7 детей.

Над территорией Одесской области силы противовоздушной обороны сбили 4 крылатых ракеты. Одна ракета попала в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали.