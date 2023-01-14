Ракетная атака: в Одессе слышны сильные взрывы (обновляется)

14 января, в старый Новый год, страна террорист россия снова массово атакует Украину ракетами. Среди их целей и Одесса с регионом.

Враг в очередной раз пробует вывести из строя энергетическую систему Украины. Пытается обстреливать и объекты в Одессе и области.

В городе уже были слышны несколько взрывов. Были это сбития ракет противника нашим ПВО, или прилеты, пока неизвестно.

В оперативном командовании “Юг” перед этим сообщили, что в море находятся 5 кораблей и подводных лодок с ракетами “Калибр”. Их максимальный суммарный залп – 36 ракет.

В небе над россией также до двух десятков стратегических бомбардировщиков. Каждый их них в состоянии запустить 2-3 крылатые ракеты воздушного базирования.

Что касается ситуации в Одессе – там ввели аварийные отключения света, чтобы предотвратить аварии в случае вражеских попаданий по объектам энергетики. В городе прекратил работу электротранспорт.

По состоянию на 15:30 воздушная тревога длится уже полтора часа.

ОБНОВЛЕНО 16:10 В Днепре ракета попала в жилую девятиэтажку. Одна секция дома полностью разрушена, на месте возник пожар. Спасатели борются с пламенем. Пока о жертвах нет информации, но их может быть много.