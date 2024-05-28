Россияне атакуют Одессу баллистикой: есть «прилет» (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

«Баллистика на Одессу, в укрытия!!!» – написал сегодня в 16:20 Телеграм-канал «Николаевский Ванёк».

Взрыв прозвучал в 16:21. И уже вскоре местные Телеграм-каналы начали писать о «прилете». Сообщается, что на месте вероятного попадания вражеской ракеты виден дым. Локация по понятным причинам пока не уточняется.

Предварительно, это был Искандер-М. Хотя более точную информацию дадут немного позже военные.

В настоящее время тревога продолжается, и одесситов призывают оставаться в укрытиях: возможны повторные пуски.

Также сообщалось об еще одной цели, но вскоре стало известно, что эта цель пропала с радаров.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и при появлении официальной информации сражу же об этом сообщит.

ОБНОВЛЕНО 17:08:

Отбой воздушной тревоги был дан в 16:48.

Как пишет военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, сегодня по Одессе враг применил две баллистические ракеты 9М723 ОТРК «Искандер». При этом зафиксирован только один «прилет».

«Куда пропала вторая ракета?

Не думаю, что сбили, ибо в Одессе нечем сбивать «искандеры» о чем еще с лета 2023 говорится, со времен зернового террора, но воз и ныне там же…

Есть два варианта.

Первый – пуск был имитацией РЭБ.

Второй – ракета из-за технической неисправности на дне моря, что тоже о многом говорит. В том числе и о том, что это могла быть не 9М723, а дефективная северокорейская KN-23, что так же наталкивает на определЕнные выводы»,

– рассуждает эксперт.

Фото иллюстративное