Обстрел Одессы в ночь на 27 декабря: последствия атаки (фоторепортаж, видео)

Фото и видео с последствиями прилетов распространяются в местных телеграмм-каналах.

Дома с изуродованными крышами смотрят пустыми черными окнами.

Обломки дронов повредили также причал и пристройки рядом.

Как рассказали свидетели сегодняшних прилетов, после падения дрона на дом уже через 3-4 минуты начался пожар.

На фото видно, что в домах выгорело все, даже лестница на второй этаж.

Кроме падения «шахедов» в пригороде на дачные дома, также попадание обломков было в одесской Аркадии. Правда, разрушений там меньше, а пострадавших нет, потому что в новостройке не проживают люди.

Прокуратура Одесской области уже начала расследование российской атаки на мирное население.