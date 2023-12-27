Новости Одессы и Одесской области

Обстрел Одессы в ночь на 27 декабря: последствия атаки (фоторепортаж, видео)

Обстрел Одессы в ночь на 27 декабря: последствия атаки (фоторепортаж, видео)

Ночная атака российскими дронами-камикадзе отняла жизнь у двух жителей пригорода Одессы и нанесла материальный ущерб, разрушив дома.

Фото и видео с последствиями прилетов распространяются в местных телеграмм-каналах.

Дома с изуродованными крышами смотрят пустыми черными окнами.

Обстріл 27.12.2023
Обстріл 27.12.2023
Обстріл 27.12.2023

Обломки дронов повредили также причал и пристройки рядом.

Обстрыл ОЖ
Обстрыл ОЖ
Обстрыл ОЖ
Обстріл 27.12.2023

Как рассказали свидетели сегодняшних прилетов, после падения дрона на дом уже через 3-4 минуты начался пожар.

Обстрыл ОЖ

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На фото видно, что в домах выгорело все, даже лестница на второй этаж.

Кроме падения «шахедов» в пригороде на дачные дома, также попадание обломков было в одесской Аркадии. Правда, разрушений там меньше, а пострадавших нет, потому что в новостройке не проживают люди.

Обстріл 27.12.2023

Прокуратура Одесской области уже начала расследование российской атаки на мирное население.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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