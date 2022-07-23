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Ракета в порт Одессы – плевок путина в лицо генсеку ООН и президенту Турции: МИД Украины

Ракета в порт Одессы – плевок путина в лицо генсеку ООН и президенту Турции: МИД Украины

Менее 24 часов понадобилось российской федерации, чтобы ракетным ударом по территории Одесского порта подвергнуть сомнению договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в документе, подписанном в Стамбуле 22 июля.

Об этом написал сегодня в Facebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Российская ракета – это плевок владимира путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, приложившим огромные усилия для достижения соглашения и которым Украина благодарна»,

– сообщил спикер МИД.

Кроме того, он добавил, что Украина настаивает на необходимости неукоснительного выполнения договоренностей о возобновлении безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров Черным морем из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

«Призываем ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

В случае невыполнения достигнутых договоренностей россия будет нести полную ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса»,

– добавил Николенко.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня днем, 23 июля 2022 года, российские агрессоры нанесли по Одессе массированный ракетный удар. Две ракеты сбили силы противовоздушной обороны, а еще две попали в объекты инфраструктуры Одесского порта.

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Фото: Odesa Live

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