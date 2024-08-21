Рада ратифицировала Римский статут: что это значит для Украины

Об этом в своем телеграм-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.



По его словам, во время рассмотрения законопроекта в парламенте была очень трудная дискуссия, а перед голосованием депутатам передали письма поддержки от Генштаба и руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

Римский статут — это международный договор, который учредил Международный уголовный суд (МУС). Он определяет порядок работы суда, а также определяет преступления, подпадающие под его юрисдикцию.

Статут предоставляет право МУС рассматривать такие международные преступления:

геноцид;

преступления против человечности;

военные преступления;

преступления агрессии.

Ратификация Украиной Римского статут позволяет:

привлекать российских преступников к ответственности;

участвовать в Ассамблее государств-участников МУС;

формировать политику МУС;

выдвигать своего кандидата на должность судьи;

участвовать в выборах судей и прокурора МУС;

влиять на разработку изменений в Римский статут.

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Римский статут принят Украиной с важной поправкой

Как сообщила в фейсбук нардеп Ирина Геращенко, Украина ратифицировала Римский статут с отдельным заявлением, согласно которому в течение 7 лет после вступления в силу, «Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан о совершении преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статута».

«Учитывая то, что Украина уже сейчас предоставила МУС право расследовать преступления, совершенные на ее территории, прокуроры МУС уже могут проводить расследование, но есть норма отсрочки других действий МУС, в частности, относительно вручения ордеров и преследований граждан Украины», — написала Геращенко.

В каких странах не ратифицирован Римский статут

Римский статут МУС на сегодня ратифицировали 124 государства. Не подписали и не ратифицировали статут Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан, россия.

США подписывала статут, но впоследствии отозвала свою подпись.

Украина подписала Римский статут еще 20 января 2000 года, но не ратифицировала его, хотя после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году ратификация этого документа была одним из прямых международных обязательств Украины.

Израиль также не ратифицировал Римский статут. И это один из аргументов тех, кто был против ратификации Украиной статута во время активных боевых действий.

Международный суд выдал уже шесть ордеров на арест путина и армейской верхушки рф: Сергея Шойгу, Валерия Герасимова и других генералов.

О том, каковы шансы кремлевского диктатора оказаться на скамье подсудимых, читайте в нашей статье: Ордер на арест Путина: до встречи в Гааге?