Рада ратифікувала Римський статут: що це означає для України

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.



За його словами, під час розгляду законопроєкту в парламенті була дуже важка дискусія, а перед голосуванням депутатам передали листи підтримки від Генштабу і керівника ГУР МО Кирила Буданова.

Римський статут – це міжнародний договір, який заснував Міжнародний кримінальний суд (МКС). Він визначає порядок роботи суду, а також визначає злочини, що підпадають під його юрисдикцію.

Статут надає право МКС розглядати такі міжнародні злочини:

геноцид;

злочини проти людяності;

воєнні злочини;

злочини агресії.

Ратифікація Україною Римського статуту дозволяє:

притягати російських злочинців до відповідальності;

брати участь в Асамблеї держав-учасниць МКС;

формувати політику МКС;

висувати свого кандидата на посаду судді;

брати участь у виборах суддів і прокурора МКС;

впливати на розроблення змін до Римського статуту.

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Римський статут ухвалено Україною з важливою поправкою

Як повідомила у фейсбук нардеп Ірина Геращенко, Україна ратифікувала Римський статут з окремою заявою, згідно з якою протягом 7 років після набрання ним чинності, «Україна не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту».

«З огляду на те, що Україна вже зараз надала МКС право розслідувати злочини, скоєні на її території, прокурори МКС уже можуть проводити розслідування, але є норма відтермінування інших дій МКС, зокрема щодо вручення ордерів і переслідувань громадян України», – написала Геращенко.

У яких країнах не ратифіковано Римський статут

Римський статут МКС на сьогодні ратифікували 124 держави. Не підписали і не ратифікували статут Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан, Росія.

США підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але не ратифікувала його, хоча після підписання Угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році ратифікація цього документу була одним із прямих міжнародних зобов’язань України.

Ізраїль також не ратифікував Римський статут. І це один з аргументів тих, хто був проти ратифікації Україною статуту під час активних бойових дій.

Міжнародний суд видав уже шість ордерів на арешт путіна та армійської верхівки рф: Сергія Шойгу, Валерія Герасимова та інших генералів.

Про те, які шанси кремлівського диктатора опинитися на лаві підсудних, читайте в нашій статті: Ордер на арешт Путіна: до зустрічі в Гаазі?