В Одессе станет больше платных площадок для парковок

По сообщению мэрии, исполком рекомендовал горсовету увеличить количество площадок для платной парковки на участках:

улицы Ришельевской;

улицы Малой Арнаутской;

переулке Чайковского.

Также сообщается, что в случае, если депутаты горсовета определят КП «Одестранспарксервис» оператором площадок для платной парковки транспортных средств по вышеуказанным улицам, парковочное пространство Одессы увеличится на 261 машиноместо и будет приносить дополнительно в бюджет города более 130 тыс. грн ежемесячно.

Сейчас «Одестраспарксервис» определен оператором 56 площадок для платной парковки транспортных средств. В 2023 году деятельность коммунального предприятия принесла в бюджет Одессы 3,4 млн грн от сбора за места для парковки транспортных средств.

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