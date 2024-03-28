В Одессе станет больше платных площадок для парковок

В Одессе продолжается работа по расширению пространства для платных парковок. Соответствующий проект решения был рассмотрен сегодня, 28 марта 2024 года, на заседании исполкома Одесского городского совета.
По сообщению мэрии, исполком рекомендовал горсовету увеличить количество площадок для платной парковки на участках:
- улицы Ришельевской;
- улицы Малой Арнаутской;
- переулке Чайковского.
Также сообщается, что в случае, если депутаты горсовета определят КП «Одестранспарксервис» оператором площадок для платной парковки транспортных средств по вышеуказанным улицам, парковочное пространство Одессы увеличится на 261 машиноместо и будет приносить дополнительно в бюджет города более 130 тыс. грн ежемесячно.
Сейчас «Одестраспарксервис» определен оператором 56 площадок для платной парковки транспортных средств. В 2023 году деятельность коммунального предприятия принесла в бюджет Одессы 3,4 млн грн от сбора за места для парковки транспортных средств.
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