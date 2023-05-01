Новости Одессы и Одесской области

Украл знакомого и забил до смерти: стали известны детали ужасного преступления

Украл знакомого и забил до смерти: стали известны детали ужасного преступления

В Измаиле полицейские задержали 33-летнего мужчину по подозрению в незаконном похищении знакомого и нанесении ему смертельных телесных повреждений. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

23 апреля на спецлинию «102» позвонила мать 20-летнего парня и сообщила, что ее сына день назад кто-то избил и умер.

Полицейские немедленно приступили к расследованию обстоятельств происшествия, установили, какие места посещал молодой человек за день до смерти и с кем общался.

Правоохранители выяснили, что двое неизвестных насильно затолкали потерпевшего к автомобилю, где незаконно удерживали его, заставляя признаться в совершении кражи имущества у их знакомого. Вызвав молодому человеку черепно-мозговую травму и перелом костей черепа, злоумышленники отпустили его домой, где на следующий день он умер.

Полицейские разоблачили в совершении преступления 33-летнего измаильчанина, уже имеющего пять судимостей за совершение краж и угона автомобилей и в суде на рассмотрении в отношении которого сейчас находится дело о разбойном нападении.

«Максимальное наказание за указанные действия – лишение свободы на срок до десяти лет. По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. В настоящее время правоохранители принимают меры по задержанию второго участника преступления», — рассказал начальник следственного отделения Измаильского района Андрей Мащенко.

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Фото: Главное управление Нацполиции в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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