Пятеро одесситов ответят за массовую драку в Аркадии

По данным правоохранителей, вечером 24 мая на улице Генуэзской между компаниями незнакомцев возникла словесная перепалка, переросшая в потасовку. Противоправные действия пресекли стражи общественного порядка.

Кроме того, на видео, которое опубликовали местные телеграм-каналы, «засветились» люди в военной форме. В сети сразу предположили, что это сотрудники ТЦК.

В свою очередь, в территориальном центре комплектования заявили, что там не было не только их сотрудников, но и все участники были гражданскими.

В полиции сообщают, что относительно трех инициаторов конфликта 16-17 лет ювенальные полицейские составили протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Им грозит от штрафа до 60 часов общественных работ либо 15 суток административного ареста.

Кроме этого, в отношении одного из парней составлены административные материалы еще и за появление в общественном месте в пьяном виде.

Причину ссоры юноши объяснить не смогли. В то же время с заявлениями о совершении в отношении них каких-либо правонарушений в полицию не обращались.

Еще одну драку между двумя мужчинами 33-х и 38 лет полицейские прекратили на Аркадийской Аллее. Правоохранители установили, что в тот вечер знакомые вместе отдыхали, а по дороге домой поссорились и начали драться. Относительно них также были составлены протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Позже правоохранители проверили соблюдение гражданами комендантского часа и в прибрежной зоне активного отдыха обнаружили еще 18 нарушителей.

Со всеми участниками событий полицейские провели профилактические беседы.

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