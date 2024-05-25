П’ятеро одеситів дадуть відповідь за масову бійку в Аркадії

За даними правоохоронців, увечері 24 травня на вулиці Генуезькій між компаніями незнайомців виникла словесна суперечка, що переросла у бійку. Протиправні дії припинили правоохоронці.

Крім того, на відео, яке опублікували місцеві телеграм-канали, «засвітилися» люди у військовій формі. У мережі одразу припустили, що це співробітники ТЦК.

У свою чергу, у територіальному центрі комплектування заявили, що там не було не лише їхніх співробітників, а й усі учасники були цивільними.

У поліції повідомляють, що щодо трьох ініціаторів конфлікту 16-17 років, ювенальні поліцейські склали протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Їм загрожує від штрафу до 60 годин громадських робіт чи 15 діб адміністративного арешту.

Крім цього, щодо одного з хлопців складено адміністративні матеріали ще й за появу у громадському місці у п’яному вигляді.

Причину сварки юнака пояснити не змогли. Водночас із заявами про скоєння щодо них будь-яких правопорушень до поліції не зверталися.

Ще одну бійку між двома чоловіками 33-х та 38 років поліцейські припинили на Аркадійській Алеї. Правоохоронці встановили, що того вечора знайомі разом відпочивали, а дорогою додому посварилися і почали битися. Щодо них також було складено протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Пізніше правоохоронці перевірили дотримання громадянами комендантської години та у прибережній зоні активного відпочинку виявили ще 18 порушників.

Зі всіма учасниками подій поліцейські провели профілактичні бесіди.

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