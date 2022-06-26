В Киеве ракеты попали в высотку и детсад — Одессе следует ждать подобного

Сегодня утром 4 российские ракеты взорвались в столице Украины. Одна попала в жилую девятиэтажку, еще одна взорвалась во дворе детского сада. Подобные атаки не исключены и по Одессе.

Об этом в своем утреннем обращении заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его мнению, нанося ракетные удары по мирным городам, россия хочет вынудить Украину подписать мирные соглашения, в которых наша страна откажется от части своих территорий.

Ракетные массированные удары по территории нашей страны, а также утренний ракетный обстрел столицы страны — Киева — это продолжение обычной тактики рашистов. Это то, что было в других городах, и то, чего нам следует ожидать тут — в Одессе и Одесской области.

Я не нагнетаю, я говорю про реалии войны. Тактика пуйла, она не меняется.ему важно обстреливать именно мирные города. Почему? Ему важно нагнетать ситуацию, чтобы мы дрогнули, чтобы мы начали умолять о мире, причем на любых условиях. … Мы боролись и будем бороться,

— сказал Братчук.

Он отмечает, что по мирным городам нашей страны стреляли и будут стрелять. Сигналы воздушной тревоги звучат все чаще и будут звучать.

У пуйла очень много символизма. Кандидатство Украины в члены Евросоюза — надо стрелять, собирается “Большая семерка” — надо стрелять. Но мы все выстоим. У нас нет иного пути. Это жизнь наших детей и собственная жизнь каждого из нас. На фронте жарче — там плавится земля от тысяч снарядов и разной рашистского оружия, которого много. И также много пушечного мяса, которое прет, прет и прет. И его надо уничтожать. И мы это сделаем,

— уверен спикер ОВА.

Ну а минимум, что можем сделать все мы — не игнорировать сигналы воздушной тревоги, не ходить на пляжи, на которых мины.

Давайте сделаем все, чтобы победить вместе эту гидру,

— так завершил свое обращение Сергей Братчук.

По предварительным данным в Киеве из разрушенной девятиэтажки госпитализированы 4 человека, в том числе 7-летняя девочка. Разбор завалов продолжается. В детском саду пострадавших нет, в воскресенье он не работал.