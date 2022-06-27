Новости Одессы и Одесской области

Угроза ракетных атак по Одессе остается чрезвычайно высокой, – спикер ОВА

Угроза ракетных атак по Одессе остается чрезвычайно высокой, – спикер ОВА

Спикер Одесской военной администрации (ОВА) Сергей Братчук информирует: угроза нанесения рашистами ракетных ударов по Одессе и Одесской области остается очень высокой.
Об этом спикер ОВА сообщил в своем утреннем обращении к одесситам.

Братчук напоминает, что этой ночью враг нанес ракетный удар по одному из районов Одесской области. К сожалению, пострадали шестеро людей, среди них – ребенок.

«Враг снова, как и всегда, не только прячется за спин женщин и детей, но и бьет именно по ним и по жилым кварталам. По жилым населенным пунктам. Так случилось и на этот раз»,

– констатирует представитель военной администрации.

Он отмечает, что враг снова начал использовать стратегическую авиацию.

«Он без силы, и поэтому это агония. Агония, которая еще продлится»,

– добавил Братчук.

Помимо этого, по данным ОВА, сейчас в Черном море находятся два рашистских корабля, несущих на борту крылатые ракеты типа «Калибр».

Братчук также поясняет, что причина такой вражеской активности – встречи на высшем уровне, где цивилизованный мир в очередной раз выразил поддержку Украине, а также дефолт, объявленный россии впервые с 1918 года.

Но в итоге, уверен спикер ОВА, победа будет за нами.

«Все будет Украина! А Одесса никогда не покорится, как и вся наша страна»,

– добавил Братчук.

Читайте также: Максим Марченко рассказал, как его сделали «контрабандистом» оружия

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить