Угроза ракетных атак по Одессе остается чрезвычайно высокой, – спикер ОВА

Спикер Одесской военной администрации (ОВА) Сергей Братчук информирует: угроза нанесения рашистами ракетных ударов по Одессе и Одесской области остается очень высокой. Об этом спикер ОВА сообщил в своем утреннем обращении к одесситам.

Братчук напоминает, что этой ночью враг нанес ракетный удар по одному из районов Одесской области. К сожалению, пострадали шестеро людей, среди них – ребенок.

«Враг снова, как и всегда, не только прячется за спин женщин и детей, но и бьет именно по ним и по жилым кварталам. По жилым населенным пунктам. Так случилось и на этот раз»,

– констатирует представитель военной администрации.

Он отмечает, что враг снова начал использовать стратегическую авиацию.

«Он без силы, и поэтому это агония. Агония, которая еще продлится»,

– добавил Братчук.

Помимо этого, по данным ОВА, сейчас в Черном море находятся два рашистских корабля, несущих на борту крылатые ракеты типа «Калибр».

Братчук также поясняет, что причина такой вражеской активности – встречи на высшем уровне, где цивилизованный мир в очередной раз выразил поддержку Украине, а также дефолт, объявленный россии впервые с 1918 года.

Но в итоге, уверен спикер ОВА, победа будет за нами.

«Все будет Украина! А Одесса никогда не покорится, как и вся наша страна»,

– добавил Братчук.