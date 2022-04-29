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Для украинцев создали универсальный справочник по получению всех видов помощи

Для украинцев создали универсальный справочник по получению всех видов помощи

Универсальный справочник включил в себя номера телефонов, ссылки на сайты социальных и государственных организаций, чат-боты.

Справочник создали для того, чтобы украинцы в одном месте могли получить контакты, обратившись по которым они могут получить разнообразную помощь в условиях военного времени.

В этом справочнике есть информация:

  • Об эвакуации
  • Об образовании детей
  • О медицинской помощи
  • О гуманитарной помощи и помощи в аварийных ситуациях
  • О правовой помощи
  • О защите прав
  • О том, как решить социальные вопросы
  • О противодействии насилию
  • О противодействии торговле людьми
  • О том, где получить психологическую помощь
  • О поисках убежища и жилья
  • О поиске военнопленных и погибших военнослужащих

Также собраны все контакты областных военно-гражданских администраций, телефоны «горячих линий» и контакты для оказания помощи эвакуированным и перемещенным лицам.

Скачать или сохранить справочник со всеми необходимыми контактами можно вот по этой ссылке.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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