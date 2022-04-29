Для украинцев создали универсальный справочник по получению всех видов помощи

Универсальный справочник включил в себя номера телефонов, ссылки на сайты социальных и государственных организаций, чат-боты.
Справочник создали для того, чтобы украинцы в одном месте могли получить контакты, обратившись по которым они могут получить разнообразную помощь в условиях военного времени.
В этом справочнике есть информация:
- Об эвакуации
- Об образовании детей
- О медицинской помощи
- О гуманитарной помощи и помощи в аварийных ситуациях
- О правовой помощи
- О защите прав
- О том, как решить социальные вопросы
- О противодействии насилию
- О противодействии торговле людьми
- О том, где получить психологическую помощь
- О поисках убежища и жилья
- О поиске военнопленных и погибших военнослужащих
Также собраны все контакты областных военно-гражданских администраций, телефоны «горячих линий» и контакты для оказания помощи эвакуированным и перемещенным лицам.
Скачать или сохранить справочник со всеми необходимыми контактами можно вот по этой ссылке.