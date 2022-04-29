Для украинцев создали универсальный справочник по получению всех видов помощи

Универсальный справочник включил в себя номера телефонов, ссылки на сайты социальных и государственных организаций, чат-боты.

Справочник создали для того, чтобы украинцы в одном месте могли получить контакты, обратившись по которым они могут получить разнообразную помощь в условиях военного времени.

В этом справочнике есть информация:

Об эвакуации

Об образовании детей

О медицинской помощи

О гуманитарной помощи и помощи в аварийных ситуациях

О правовой помощи

О защите прав

О том, как решить социальные вопросы

О противодействии насилию

О противодействии торговле людьми

О том, где получить психологическую помощь

О поисках убежища и жилья

О поиске военнопленных и погибших военнослужащих

Также собраны все контакты областных военно-гражданских администраций, телефоны «горячих линий» и контакты для оказания помощи эвакуированным и перемещенным лицам.

Скачать или сохранить справочник со всеми необходимыми контактами можно вот по этой ссылке.