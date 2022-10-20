Психологическая поддержка населению: как работает «горячая линия»?

Более полугода в нашей стране оказывают нуждающимся различную поддержку – гуманитарную, денежную, медицинскую, психологическую. Ее предоставляют и украинские организации, и международные.

В частности, Международная организация по миграции с начала войны запустила «горячую линию» психологической поддержки. А после массированных ракетных ударов время ее работы продлили.

Бесплатная анонимная помощь предоставляется по телефону 0800-211-444, с 10:00 до 22:00 – без выходных.

Поддержка доступна на нескольких языках, в том числе на украинском, русском, английском, арабском. При необходимости профессиональные психологи выслушают каждого и помогут справиться с эмоциональными проблемами.

Читайте также: