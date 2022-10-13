Новости Одессы и Одесской области

Кто поможет малообеспеченным пенсионерам?

Кто поможет малообеспеченным пенсионерам?

В Министерстве соцполитики разработали законопроект, цель которого – адресно поддерживать пожилых людей с небольшими пенсиями. Для этого собираются привлечь меценатов.

Никаких ограничений по перечислению сумм законопроект не устанавливает. При этом 70% пожертвованной суммы пойдет конкретному пенсионеру, которого выберет меценат (по возрасту, стажу, размеру дохода, социальному статусу), а 30% – будет направлено на общий счет для повышения пенсий остальным.

Малообеспеченных пенсионеров у нас около 4,7 миллионов человек. В Минсоцполитики надеются за счет средств меценатов помочь всем.

Вы также можете узнать:

Фото: Хвиля

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • 500 гривен на покупки: что предлагает пенсионерам «Ощадбанк»?
    500 гривен на покупки: что предлагает пенсионерам «Ощадбанк»?

    «Ощадбанк» проводит акцию для своих новых клиентов – пенсионеров. Так, украинцы, которые оформят пенсионную карточку в «Ощадбанке» и будут ею рассчитываться за покупки, смогут получить сертификат на 500 гривен. Этим сертификатом можно рассчитаться в сети супермаркетов «АТБ».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Правила назначения субсидий: что нового?
    Правила назначения субсидий: что нового?

    Большей части украинцев субсидии на отопительный период, как и на неотопительный, переназначат автоматически. Это касается тех, кто ранее получал помощь государства на оплату коммунальных услуг. Таких семей, по данным Министерства социальной политики, около 2,5 миллиона.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Шеф-повар из Краматорска кормит бургерами одесситов и помогает ВСУ (видео)
    Шеф-повар из Краматорска кормит бургерами одесситов и помогает ВСУ (видео)

    Краматорск – город в Донецкой области. С октября 2014 там находилась Донецкая областная администрация. В начале 2022 года там проживало 146 тысяч человек. Наш герой – один из них.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как правильно выйти на пенсию?
    Как правильно выйти на пенсию?

    При выходе на пенсию всегда возникает много вопросов. Они касаются того или иного вида пенсии, сроков назначения выплат, подсчета стажа работы и прочего. Разобраться во всем можно еще до оформления пенсии, и это доступно каждому.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Льготные пенсии и вредный стаж: что важно знать?
    Льготные пенсии и вредный стаж: что важно знать?

    В Украине существует несколько видов льготных пенсий. Их назначают со снижением пенсионного возраста тем, у кого есть вредный стаж. Чтобы определить право на льготную пенсию, нужно учесть множество нюансов. Один из них – аттестация рабочих мест. О чем должны знать работники вредных профессий?

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить