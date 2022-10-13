Кто поможет малообеспеченным пенсионерам?

В Министерстве соцполитики разработали законопроект, цель которого – адресно поддерживать пожилых людей с небольшими пенсиями. Для этого собираются привлечь меценатов.

Никаких ограничений по перечислению сумм законопроект не устанавливает. При этом 70% пожертвованной суммы пойдет конкретному пенсионеру, которого выберет меценат (по возрасту, стажу, размеру дохода, социальному статусу), а 30% – будет направлено на общий счет для повышения пенсий остальным.

Малообеспеченных пенсионеров у нас около 4,7 миллионов человек. В Минсоцполитики надеются за счет средств меценатов помочь всем.

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Фото: Хвиля