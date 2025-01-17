Прогноз погоды в Одессе на 18 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°C тепла, днем 4-6°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 18 января
Облачно с прояснениями.
Ночью и утром местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, во второй половине дня местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью от 3°C мороза до 2°C тепла, днем 2-7°C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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