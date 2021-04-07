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Проверка карантина: в Одессу и область едет ревизор

Проверка карантина: в Одессу и область едет ревизор

В Одессу и Одесскую область могут отправить представителей правительства, которые проверят соблюдение в регионе карантина. Кроме того, у Минздрава есть вопросы к информации о количестве мест в больницах для больных коронавирусом.

– Из 4233 коек, которые должны быть в Одесской области, были перепрофилированы только 3839. Если посмотрим на обеспечение кислородом, то из 3300, которые были поставлены Одесской области для обеспечения 80% кислородом за счет средств, которые передавались по субвенции правительством, было обеспечено только 2741, – заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Таким обозом, Одесская область не выполнила задачу правительства по перепрофилированию койко-мест для пациентов с COVID-19.

По мнению Ляшко, власти Одессы игнорируют ограничения красной зоны карантина, а статистика, которая официально передавалась в Минздрав о количестве коек, занятых больными COVID-19 и подключенных к кислороду, разнится с информацией, поступающей от пациентов и общественных организаций.

Основываясь на этих данных, парламентский комитет по вопросам здоровья нации решил обратиться в Кабмин с просьбой организовать срочную проверку в Одесской области. А в случае выявления нарушений – принять меры, предусмотренные законом.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области официально подтвердили британский штамм COVID-19.

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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