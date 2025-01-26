Праздники 26 января

Международный день таможенника

Этот день был установлен в честь создания Таможенной организации мира (WCO) в 1952 году. Целью этой цели является повышение осведомленности о роли таможенных органов в обеспечении безопасности, торговли и защиты экономики стран. Таможенники выполняют важную работу, контролируя перемещение товаров через границы, предотвращая контрабанду, борьбу с пиратством, терроризмом и другими незаконными действиями. Также таможенные органы играют ключевую роль в обеспечении справедливого таможенного обложения и развития международной торговли.

Всемирный день борьбы с проказой

Выпадает на последнее воскресенье января. Этот день был основан в 1954 году французским врачом и активистом Гием Мейнардом с целью привлечения внимания к проблеме проказы и борьбы с этой болезнью в мире. Проказа – это хроническое инфекционное заболевание, поражающее кожу, нервную систему, верхние дыхательные пути и глаза. Хотя проказа является очень редкой болезнью сегодня, она все еще существует в некоторых странах, в основном в регионах с низким уровнем медицинского обслуживания. Важной проблемой является социальная стигматизация людей, страдающих этой болезнью, поскольку проказа часто ассоциируется с бедностью и маргинализацией.

Международный день без интернета

Это неофициальный праздник, который предлагается отвлечься от постоянного использования интернетом и напомнить о важности баланса между виртуальным и реальным миром. Однако, в отличие от других международных дней, этот праздник не имеет конкретной даты, которую официально отмечал бы мир. Идея такого дня возникла как реакция на современную зависимость от интернета, социальных сетей и технологий, которые все больше влияют на повседневную жизнь. Цель этого дня – обратить внимание на важность личного пространства, времени для отдыха и общения без цифровых устройств. Это также может стать возможностью для людей развивать навыки управления временем и способствовать уменьшению зависимости постоянного подключения к сети.

День работника контрольно-ревизионной службы Украины

Этот день был установлен для признания важности работы работников занимающихся финансовым контролем и ревизией в Украине. Контрольно-ревизионная служба (КРС) – это органы, занимающиеся проверкой правильности расходования государственных средств, оценкой эффективности государственных программ и политик, а также предотвращения и выявления финансовых нарушений. Ревизоры и другие работники службы играют важную роль в обеспечении надлежащего использования государственных ресурсов, проведении проверок финансовой деятельности предприятий, учреждений и организаций, в том числе в сфере государственных закупок. Они также помогают обеспечивать прозрачность в работе органов власти и снижать уровень коррупции.

Всемирный день экологического образования

Он является важной мерой для повышения осведомленности о необходимости охраны окружающей среды и важности экологического образования. установлен с целью мобилизации людей к активным действиям при сохранении планеты, а также для популяризации знаний о устойчивое развитие, энергоэффективность, сохранность водных ресурсов, защита биоразнообразия и другие аспекты экологической устойчивости.

Международный день чистой энергии

Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН с целью повышения осведомленности о важности перехода на экологически чистые источники энергии, уменьшение выбросов углерода и борьбу с изменениями климата – и геотермальная энергия, позволяет уменьшить зависимость от ископаемого топлива, снизить выбросы парниковых газов и обеспечить устойчивое развитие для будущих поколений.

Даты и события 26 января

661 год – удачное покушение хариджитов на последнего праведного халифа Али ибн Абу Талиба приводит к последующему формированию Омеядского халифата;

1244 год – в хрониках впервые появляется название поселения Берлин;

1500 год – первые европейцы прибывают в Бразилию, открыв устье Амазонки;

1788 год – первый флот бросает якорь в заливе Порт-Джексон, в то время как капитан Филипп поднимает британский флаг и основывает первое европейское поселение в Австралии – Сидней;

1802 год – создают библиотеку Конгресса США;

1875 год – американец Джордж Грин получает патент на первую бормашину, работавшую от электрических батарей;

1886 год – немецкий конструктор Карл Бенц получает патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1893 год – Бенц строит четырехколесный автомобиль, который становится основой для создания многих удачных гоночных машин;

1905 год – в Южной Африке обнаруживают крупнейший в мире алмаз «Куллинан» весом 3106 каратов;

1923 год – в Харькове создают литературный союз «Гарт»;

1926 год – шотландский изобретатель Джон Берд демонстрирует первую в мире работающую телевизионную систему;

1930 год – Индийский национальный конгресс принимает Декларацию независимости Индии (Purna Swaraj);

1931 год – из тюрьмы освобождают Магатму Ганди;

1934 год – подписывают пакт Гитлера-Пилсудского между Германией и Польшей;

1939 год – войска генерала Франко берут Барселону;

1949 год – компания «Американ Эйрлайнз» первой в мире вводит предупреждение по громкоговорителям о правилах безопасности пассажиров;

1950 год – вступает в силу Конституция Индии;

1956 год – в Италии начинаются Седьмые зимние Олимпийские игры;

1962 год – в США запускают космическую станцию «Рейнджер 3», которая должна была доставить на Луну научное оборудование, но запуск становится неудачным;

1965 год – хинди становится официальным языком Индии;

1972 год – югославка Вулович Весна остается живой после падения самолета с высоты 10 159 метров;

1983 год – выпускают программу электронных таблиц Lotus 1-2-3;

1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с Японией;

1993 год – создают Конгресс украинских националистов;

1997 год – в Чечне проходят президентские выборы – набрав 65% голосов, победу одерживает Аслан Масхадов;

1999 год – Сенат США отвергает предложение демократов о прекращении слушаний по обвинению президента страны Билла Клинтона;

2000 год – в Аргентине археологи находят останки крупнейшего в истории нашей планеты динозавра;

2001 год – в Черном море тонет украинский теплоход «Память Меркурия», на борту которого находились 54 человека (12 погибают, 8 пропали без вести);

2001 год – в результате землетрясения в Гуджарате (Индия) погибает более 20 тысяч человек;

2003 год – американец Вейхенмайер Эрик становится первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах.

Кто родился в этот день