Свята 26 січня

Міжнародний день митника

Цей день був встановлений на честь створення Митної організації світу (WCO) у 1952 році. Метою цього дня є підвищення обізнаності про роль митних органів у забезпеченні безпеки, торгівлі та захисту економіки країн. Митники виконують важливу роботу, контролюючи переміщення товарів через кордони, запобігаючи контрабанді, борючись із піратством, тероризмом та іншими незаконними діями. Також митні органи грають ключову роль у забезпеченні справедливого митного обкладення та розвитку міжнародної торгівлі.

Всесвітній день боротьби з проказою

Випадає на останню неділю січня. Цей день був заснований у 1954 році французьким лікарем та активістом Гійом Мейнардом з метою привернення уваги до проблеми прокази та боротьби з цією хворобою у світі. Проказа – це хронічне інфекційне захворювання, що вражає шкіру, нервову систему, верхні дихальні шляхи та очі. Хоча проказа є дуже рідкісною хворобою сьогодні, вона все ще існує в деяких країнах, здебільшого в регіонах з низьким рівнем медичного обслуговування. Важливою проблемою є соціальна стигматизація людей, які страждають на цю хворобу, оскільки проказа часто асоціюється з бідністю та маргіналізацією.

Міжнародний день без інтернету

Це неофіційне свято, яке пропонує відволіктися від постійного використання інтернету і нагадати про важливість балансу між віртуальним та реальним світом. Однак, на відміну від інших міжнародних днів, це свято не має конкретної дати, яку офіційно святкував би світ. Ідея такого дня виникла як реакція на сучасну залежність від інтернету, соціальних мереж та технологій, які все більше впливають на повсякденне життя. Метою цього дня є привернути увагу до важливості особистого простору, часу для відпочинку та спілкування без цифрових пристроїв. Це також може стати можливістю для людей розвивати навички управління часом та сприяти зменшенню залежності від постійного підключення до мережі.

День працівника контрольно-ревізійної служби України

Цей день був встановлений для визнання важливості роботи працівників, які займаються фінансовим контролем і ревізією в Україні. Контрольно-ревізійна служба (КРС) – це органи, що займаються перевіркою правильності витрат державних коштів, оцінкою ефективності державних програм і політик, а також запобіганням і виявленням фінансових порушень. Ревізори та інші працівники служби відіграють важливу роль у забезпеченні належного використання державних ресурсів, проведенні перевірок фінансової діяльності підприємств, установ та організацій, у тому числі в сфері державних закупівель. Вони також допомагають забезпечувати прозорість у роботі органів влади та знижувати рівень корупції.

Всесвітній день екологічної освіти

Це важлива міра для підвищення обізнаності про необхідність охорони навколишнього середовища та важливість екологічної освіти. Цей день встановлений з метою мобілізації людей до активних дій для збереження планети, а також для популяризації знань про сталий розвиток, енергоефективність, збереження водних ресурсів, захист біорізноманіття та інші аспекти екологічної сталості.

Міжнародний день чистої енергії

Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН з метою підвищення обізнаності про важливість переходу на екологічно чисті джерела енергії, зменшення викидів вуглецю та боротьбу зі змінами клімату – і геотермальна енергія дозволяє зменшити залежність від викопного палива, знизити викиди парникових газів і забезпечити стале розвиток для майбутніх поколінь.

Дати та події 26 січня

661 рік – вдалий замах хариджитів на останнього праведного халіфа Алі ібн Абу Таліба призводить до подальшого формування Омеядського халіфату;

1244 рік – у хроніках вперше з’являється назва поселення Берлін;

1500 рік – перші європейці прибувають до Бразилії, відкривши гирло Амазонки;

1788 рік – перший флот кидає якір у затоці Порт-Джексон, у той час як капітан Філіп піднімає британський прапор і засновує перше європейське поселення в Австралії – Сідней;

1802 рік – створюють бібліотеку Конгресу США;

1875 рік – американець Джордж Грін отримує патент на першу бормашину, що працювала від електричних батарей;

1886 рік – німецький конструктор Карл Бенц отримує патент на триколісний автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння;

1893 рік – Бенц будує чотириколісний автомобіль, який стає основою для створення багатьох успішних гоночних машин;

1905 рік – у Південній Африці знаходять найбільший у світі алмаз «Куллінан» вагою 3106 каратів;

1923 рік – у Харкові створюють літературний союз «Гарт»;

1926 рік – шотландський винахідник Джон Берд демонструє першу у світі робочу телевізійну систему;

1930 рік – Індійський національний конгрес приймає Декларацію незалежності Індії (Purna Swaraj);

1931 рік – з тюрми звільняють Магатму Ганді;

1934 рік – підписують пакт Гітлера-Пілсудського між Німеччиною та Польщею;

1939 рік – війська генерала Франко захоплюють Барселону;

1949 рік – компанія «Американ Ейрлайнз» першою у світі вводить гучномовне попередження про правила про правила безпеки пасажирів;

1950 рік – набирає чинності Конституція Індії;

1956 рік – в Італії розпочинаються Сьомі зимові Олімпійські ігри;

1962 рік – в США запускають космічну станцію «Рейнджер 3», яка мала доставити на Місяць наукове обладнання, але запуск виявляється невдалим;

1965 рік – хінді стає офіційною мовою Індії;

1972 рік – югославка Весна Вулович залишається живою після падіння літака з висоти 10 159 метрів;

1983 рік – випускають програму електронних таблиць Lotus 1-2-3;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Японією;

1993 рік – створюють Конгрес українських націоналістів;

1997 рік – у Чечні проходять президентські вибори – набравши 65% голосів, перемогу здобуває Аслан Масхадов;

1999 рік – Сенат США відхиляє пропозицію демократів про припинення слухань за звинуваченням президента країни Білла Клінтона;

2000 рік – в Аргентині археологи знаходять рештки найбільшого в історії нашої планети динозавра;

2001 рік – у Чорному морі тоне український теплохід «Пам’ять Меркурія», на борту якого знаходилися 54 людини (12 гинуть, 8 пропали безвісти);

2001 рік – в результаті землетрусу в Гуджараті (Індія) гине понад 20 тисяч людей;

2003 рік – американець Ерік Вайхенмайер стає першим сліпим чоловіком, який підкорив усі найвищі гірські вершини на всіх семи континентах.

Хто народився в цей день