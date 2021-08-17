Прославленный физик-блогер из Одессы попал в ТОП-50 лучших учителей Украины

Известный учитель и видеоблогер, преподаватель одесского Ришельевского лицея Павел Виктор прошел в полуфинал престижной национальной премии для педагогов Global Teacher Ukraine 2021. Он стал единственным учителем из Одесской области, попавшим в полуфинал конкурса.

«Павла Виктора знают прежде всего по его каналу на YouTube. Туда он записал и выложил полный курс по физике с 7 по 11 класс. Его первоначальной целью было обеспечить качественное обучение собственным ученикам во время карантина. Но блог быстро приобрел популярность среди школьников всей Украины и не только. Сейчас на канал подписаны более 770 000 подписчиков. А количество просмотров уже превысило отметку в 40 млн», – рассказывает об одессите организатор проекта Global Teacher Ukraine «Освiтория».

Конкурс Global Teacher Prize Ukraine проводится с 2017 года и популяризирует профессию учителя. В нем может принять участие каждый школьный учитель. Премией награждаются преподаватели, использующие инновационные подходы в образовании.

Имя победителя 2021 года станет известно 2 октября.

Напомним, в прошлом году в ТОП-10 лучших учителей Украины прошел учитель информатики одесской школы №65 Олег Пустовойт, а в ТОП-50 попала еще одна одесситка – учитель химии в УВК №84 Виктория Хоменко.

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Фото: topor.od.ua