Проповедовал и воскрешал мёртвых: кто такой апостол Филипп?

Сегодня, 27 ноября, православные вспоминают одного из 12 апостолов Иисуса Христа — Филиппа.
Кто такой апостол Филипп?
Согласно Евангелиям, Филипп был родом из Вифсаиды. Иисус Христос призвал его в ученики третьим — первыми были Андрей и Петр. После Вознесения Господа апостол Филипп путешествовал с проповедями по Галилии, Греции, Сирии, Лидии, Мизии и Фригии. Его выступления сопровождались чудесами. Так, например, он воскресил младенца и мужчину.
Во время правления римского императора Домициана, в 90 году, в городе Иераполе Фригийском ученика Иисуса казнили за распространения христианства.
Где находятся мощи апостола Филиппа?
На месте казни Филиппа в Иераполисе Фригийском (современная область Денизли в Турции) его последователи построили гробницу. Там они и похоронили его останки. Около 560 года мощи святого перенесли в римский храм Двенадцати Апостолов (Санти-Апостоли), где они покоятся до сих пор.
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