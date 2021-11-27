Проповедовал и воскрешал мёртвых: кто такой апостол Филипп?

Кто такой апостол Филипп?

Согласно Евангелиям, Филипп был родом из Вифсаиды. Иисус Христос призвал его в ученики третьим — первыми были Андрей и Петр. После Вознесения Господа апостол Филипп путешествовал с проповедями по Галилии, Греции, Сирии, Лидии, Мизии и Фригии. Его выступления сопровождались чудесами. Так, например, он воскресил младенца и мужчину.

Во время правления римского императора Домициана, в 90 году, в городе Иераполе Фригийском ученика Иисуса казнили за распространения христианства.

Где находятся мощи апостола Филиппа?

На месте казни Филиппа в Иераполисе Фригийском (современная область Денизли в Турции) его последователи построили гробницу. Там они и похоронили его останки. Около 560 года мощи святого перенесли в римский храм Двенадцати Апостолов (Санти-Апостоли), где они покоятся до сих пор.

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