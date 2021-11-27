Новости Одессы и Одесской области

Проповедовал и воскрешал мёртвых: кто такой апостол Филипп?

Проповедовал и воскрешал мёртвых: кто такой апостол Филипп?

Сегодня, 27 ноября, православные вспоминают одного из 12 апостолов Иисуса Христа — Филиппа.

Кто такой апостол Филипп?

Подписаться

Согласно Евангелиям, Филипп был родом из Вифсаиды. Иисус Христос призвал его в ученики третьим — первыми были Андрей и Петр. После Вознесения Господа апостол Филипп путешествовал с проповедями по Галилии, Греции, Сирии, Лидии, Мизии и Фригии. Его выступления сопровождались чудесами. Так, например, он воскресил младенца и мужчину.

Во время правления римского императора Домициана, в 90 году, в городе Иераполе Фригийском ученика Иисуса казнили за распространения христианства.

Где находятся мощи апостола Филиппа?

На месте казни Филиппа в Иераполисе Фригийском (современная область Денизли в Турции) его последователи построили гробницу. Там они и похоронили его останки. Около 560 года мощи святого перенесли в римский храм Двенадцати Апостолов (Санти-Апостоли), где они покоятся до сих пор.

Читайте также: Воскрешал и исцелял: кто такой Симеон Стопник?

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить