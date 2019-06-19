Пропавшую Дарью Лукьяненко нашли мертвой

Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, которую разыскивали с 13 июня, обнаружили мертвой.

Тело девочки нашли на территории одного из домовладений в ее родном селе Ивановка Одесской области.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, сейчас тело ребенка пытаются достать из выгребной ямы. После этого будут проведены судмедэкспертиза и опознание родственниками.

Владельца дома доставили в отделение полиции для допроса.

Напомним, ребенка разыскивали сотни людей. К круглосуточным поискам были привлечены сотрудники полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, волонтеры, были задействованы также водолазы и авиация.