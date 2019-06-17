Пятый день поисков 11-летней девочки: дело обрастает слухами, а мошенники вымогают деньги с родителей

Сотни людей уже пятый день разыскивают 11-летнюю Дарью Лукьяненко, которая пропала среди бела дня в поселке Ивановка Одесской области. К круглосуточным поискам привлечены сотрудники полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, волонтеры. В спецоперации задействованы также водолазы и авиация, сообщили в пресс-службе областной Нацполиции.

Днем 13 июня Дарья ушла с местного рынка, где работает ее мама, и оттуда отправилась на занятия по танцам. Именно в районе рынка девочку в последний раз зафиксировали уличные видеокамеры. Уже в 21.00, когда дочь не вернулась, обеспокоенные родители начали звонить ребенку, но номер оказался недоступен. Тогда они стали обзванивать ее подруг. Оказалось, что на танцах девочки не было. После этого родители Даши сообщили об исчезновении дочери в полицию.

Волонтеры группы «Лучшие люди Одессы», организовавшие собственное расследование, рассказали, что Дарья Лукьяненко вела прямой эфир в Instagram за несколько минут до исчезновения. Через 9 минут ее телефон был полностью отключен. Сейчас полиция пытается получить это видео, которое исчезает спустя сутки.

Добровольцы и спецотряды продолжают прочесывать Ивановский район, внимательно осматривают территорию вдоль Киевской трассы. Водолазы изучают дно и побережье местных водоемов. Самолеты, участвующие в поисковой операции, оснащены видеокамерами. На выезде из района работают посты полиции, проверяются автомобили. Следствие изымает видео с камер наблюдения, расположенных в районе поисков девочки, проводятся обыски и опросы.

По факту исчезновения девочки начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины «умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах».

При этом с каждым днем поисков дело обрастает страшными слухами, которые пока никак не подтвердились.

Как сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook, вчера матери ребенка позвонил неизвестный, который за освобождение ребенка потребовал $10 тыс.

Вячеслав Аброськин отметил ,что сегодня утром вымогателя задержали в Николаевской области. Им оказался неоднократно судимый 24-летний мужчина.

Любую информацию о ребенке можно сообщить по телефонам: (04854) 2-01-34; 798-02-62 или по спецлинии «102». Телефон группы волонтеров — 067-482-77-00.

Приметы: на вид 11-13 лет, худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза карие.

Была одета: футболка белого цвета с рисунком розового фламинго, розовые шорты, черные сандалии, при себе имела сумку с разноцветными пайетками.