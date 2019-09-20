Прокуратура повідомила про підозру головному інженеру готелю «Токіо-Стар»

Разом зі старшим адміністратором головний інженер фактично відповідав за дотримання пожежної безпеки у готелі.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Одеської області.

З 2009 року цей громадянин фактично відповідав за справність систем та підбір для роботи осіб, які мали ремонтувати санітарно-технічне і електричне обладнання. Керував роботою цих вказаних осіб.

Разом зі старшим адміністратором головний інженер фактично відповідав за дотримання пожежної безпеки у готелі. У своїй діяльності вказані особи підпорядковувалися безпосередньо власникам закладу.

Відповідно до інформації з перевірок органів Державної служби з надзвичайних ситуацій господарська діяльність закладу роками велася з суттєвими порушеннями пожежної безпеки. У 2012 році через це роботу готелю було зупинено.

Упродовж 2013 – 2018 років, щоб завадити перевіркам контролюючих органів та припиненню незаконної діяльності готелю, власниками здійснено низку правочинів з метою забезпечення діяльності цього закладу під виглядом нових суб’єктів господарювання.

В липні цього року у готелі неодноразово спрацьовувати автомати захисту електрообладнання, однак заходів для встановлення причин неполадок та їх усунення вжито не було. Унаслідок цього через трагічну пожежу у серпні в готелі загинули люди.

Нагадаємо, пожежа в готелі “Токіо Стар” в ніч на 17 серпня забрав життя 9 людей. За фактом пожежі було порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 270 (порушення вимог пожежної безпеки) ККУ.

Причиною пожежі в прокуратурі назвали замикання електропроводки.

Після пожежі в готелі «Токіо Стар» фахівці ДСНС проводять позапланові перевірки пожежної безпеки установ для відпочинку по всій Україні. На даний момент в Одесі перевірили 228 закладів з 1001.

Кілька днів тому старшій адміністраторці “Токіо Стар” повідомили про підозру в порушенні пожежної безпеки.

Фото: пресслужба ДСНС