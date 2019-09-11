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Новости Одессы и Одесской области

Старшему администратору “Токио Стар” сообщили о подозрении в нарушении пожаробезопасности

Старшему администратору “Токио Стар” сообщили о подозрении в нарушении пожаробезопасности

Деятельность отеля велась с грубым нарушением требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Прокуроры и следователи Нацполиции области сообщили о подозрении старшему администратору отеля «Токио-Стар» в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

По данным расследования, с 2009 года подозреваемая работала старшим администратором и, как фактический руководитель отеля, подчинялась владельцам помещения, получала от них указания и отчитывалась о работе учреждения, передавала средства от бизнеса.

В ее обязанности входило решение в том числе вопросов, связанных с пожарной безопасностью заведения, подчеркнули в прокуратуре.

В начале июля 2019 года специалисты ГС ЧС составили акт о невозможности проведения проверки в “Токио Стар” в связи с тем, что по информации администрации отеля предприятие прекратило хозяйственную деятельность по указанному адресу.

В этом же месяце в помещении прачечной, которая фактически обслуживала три гостиницы, начали срабатывать автоматы защиты электрооборудования и плавиться розетки.

Напомним, пожар в гостинице “Токио Стар” в ночь на 17 августа унес жизни 9 человек.  По факту пожара было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности) УКУ.

Причиной пожара в прокуратуре назвали замыкание электропроводки.

После пожара в отеле «Токио Стар» специалисты ГС ЧС проводят внеплановые проверки пожаробезопасности учреждений для отдыха по всей Украине. На данный момент в Одессе проверили 228 учреждений из 1001.

Фото: пресс-служба ГС ЧС

 

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