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Новости Одессы и Одесской области

Начались проверки гостиниц после пожара в «Токио Стар»: уже составлено около 80 протоколов о нарушениях

Начались проверки гостиниц после пожара в «Токио Стар»: уже составлено около 80 протоколов о нарушениях

После пожара в отеле «Токио Стар» специалисты ГС ЧС проводят внеплановые проверки пожаробезопасности учреждений для отдыха по всей Украине. На данный момент в Одессе проверили 228 учреждений из 1001.

Об этом сообщила пресс-служба ГС ЧС Одесской области на своём официальном сайте.

В общей сложности ГС ЧС запланировала проверить на пожаробезопасность 1001 место для отдыха. Но иногда специалисты сталкиваются с трудностями: собственника нет на месте или сотрудника службы не пропускают на объект.

Несмотря на это, по состоянию на 10 сентября специалистам удалось проверить 228 объектов. В ходе инспекций за нарушение правил пожарной безопасности составлено 78 административных протоколов.

Специалисты ГС ЧС также проводят инструктажи о мерах пожарной безопасности с руководителями учреждений и персоналом.

Проверить все указанные объекты сотрудники планируют до 16 декабря этого года.

Напомним, пожар в гостинице “Токио Стар” в ночь на 17 августа унес жизни 9 человек.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности) УКУ.

Причиной пожара в прокуратуре назвали замыкание электропроводки.

Сразу после пожара Владимир Гройсман, занимавший на то время пост премьер-министра, поручил проверить соблюдение пожаробезопасности во всех местах отдыха в стране.

Фото: dsns.gov.ua

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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